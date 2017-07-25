виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+18
Ср
ночь
+11/+13
Ср
утро
+16/+18
Ср
день
+23/+25

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.6572
Евро/Рубль:
  69.4708

По данным ЦБР (2017.07.25)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 24.07.2017 (67.5)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

Чемпионат Иркутска по альпинизму "ОлхаРэйс" пройдет 29 июля

Опубликовано: 25.07.2017 14:19

Изображение Соревноваться спортсмены будут в дисциплине "скайраннинг". Участников разделят на четыре возрастные группы. Выйти на старт могут даже дети.

Для них дистанция - 1 круг на 600 метров с набором высоты 30 метров. Для взрослых длина составит 3 километра с набором высоты 250 метров. Самые сложные условия для второй группы спортсменов. Они пройдут 2 круга с общим расстоянием в 16 километров. Заявки принимают до 28 июля по электронной почте.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6584401130676 Sec.