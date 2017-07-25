Автор: Альфия Еремеева

Чемпионат Иркутска по альпинизму "ОлхаРэйс" пройдет 29 июля

Опубликовано: 25.07.2017 14:19

Соревноваться спортсмены будут в дисциплине "скайраннинг". Участников разделят на четыре возрастные группы. Выйти на старт могут даже дети.

Для них дистанция - 1 круг на 600 метров с набором высоты 30 метров. Для взрослых длина составит 3 километра с набором высоты 250 метров. Самые сложные условия для второй группы спортсменов. Они пройдут 2 круга с общим расстоянием в 16 километров. Заявки принимают до 28 июля по электронной почте.

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