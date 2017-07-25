Автор: Внеш. корр.

В Иркутске ДТП унесло жизнь пожилого пассажира

Опубликовано: 25.07.2017 14:17

Столкновение двух иномарок произошло сегодня утром на улице Байкальская. Автомобиль "Тойота Марк II" поворачивал в сторону грузового аэропорта. Второй участник аварии "Датсун Мидо" следовал по направлению к улице Ширямова.

В результате аварии 71-летний пассажир "Дацун Мидо " погиб, еще один мужчина госпитализирован. По предварительным данным, виновник ДТП - водитель "Тойоты". Известно, что в 2016 году суд лишил его водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

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