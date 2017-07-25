В Иркутске ДТП унесло жизнь пожилого пассажира

По данным ЦБР (2017.07.25)
Выпуск новостей за 24.07.2017 (67.5)
Столкновение двух иномарок произошло сегодня утром на улице Байкальская. Автомобиль "Тойота Марк II" поворачивал в сторону грузового аэропорта. Второй участник аварии "Датсун Мидо" следовал по направлению к улице Ширямова.
В результате аварии 71-летний пассажир "Дацун Мидо " погиб, еще один мужчина госпитализирован. По предварительным данным, виновник ДТП - водитель "Тойоты". Известно, что в 2016 году суд лишил его водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.