Автор: Николай Бессонов

Екатерину Коверзневу перевели из колонии общего режима в колонию-поселение

Опубликовано: 25.07.2017 14:14

Такое решение принял Эхирит-Булагатский районный суд. По данным ГУФСИН, виновница резонансного ДТП в Листвянке сейчас отличается прилежным поведением, имеет поощрения и погашает причиненный в результате своего преступления ущерб.

Четыре года назад Екатерина Коверзнева села за руль пьяной и сбила четырех человек, которые шли по тротуару в Листвянке. Трое из пострадавших - две женщины и ребенок - от полученных травм скончались. Родственники погибших узнали об изменении приговора только сегодня. Они были обескуражены информацией. "Конечно, я была очень ошарашена. Ошарашена тем, что мы об этом вообще не знаем. Узнали только вот я сегодня утром. Суд прошел аж 17 мая 2017 года. То есть это 2 месяца прошло, мы об этом только узнаем", - сказала Оксана Баронова, родственница погибшей в ДТП.

Виновнице автоаварии суд вынес приговор 7,5 лет в колонии общего режима и 5 миллионов рублей компенсации пострадавшему, а также родственникам погибших. Подсудимая признала свою вину лишь частично. В общей сложности в колонии Екатерина Коверзнева пробыла не более 2 лет. "Будем делать по закону все. Апелляцию, с адвокатом будем созваниваться, определяться, какие наши дальнейшие шаги. Ну ослабление режима ей уже сделали, как я понял. Не знаю, может, все-таки какими-то путями хотят ее как-то на УДО вытащить", - сообщил Евгений Баранов, пострадавший в ДТП.

Что же касается компенсации, то, по словам родственников погибших, Екатерина Коверзнева делает перечисления периодически. Правда, сумма исчисляется всего сотнями рублей. Помимо этого, сторона потерпевших сомневается в том, что виновница резонансного ДТП сейчас находится в местах лишения свободы.

Изображения новости