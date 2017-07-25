виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+18
Ср
ночь
+11/+13
Ср
утро
+16/+18
Ср
день
+23/+25

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.6572
Евро/Рубль:
  69.4708

По данным ЦБР (2017.07.25)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 24.07.2017 (67.5)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Николай Бессонов

Екатерину Коверзневу перевели из колонии общего режима в колонию-поселение

Опубликовано: 25.07.2017 14:14

Изображение Такое решение принял Эхирит-Булагатский районный суд. По данным ГУФСИН, виновница резонансного ДТП в Листвянке сейчас отличается прилежным поведением, имеет поощрения и погашает причиненный в результате своего преступления ущерб.

Четыре года назад Екатерина Коверзнева села за руль пьяной и сбила четырех человек, которые шли по тротуару в Листвянке. Трое из пострадавших - две женщины и ребенок - от полученных травм скончались. Родственники погибших узнали об изменении приговора только сегодня. Они были обескуражены информацией. "Конечно, я была очень ошарашена. Ошарашена тем, что мы об этом вообще не знаем. Узнали только вот я сегодня утром. Суд прошел аж 17 мая 2017 года. То есть это 2 месяца прошло, мы об этом только узнаем", - сказала Оксана Баронова, родственница погибшей в ДТП.

Виновнице автоаварии суд вынес приговор 7,5 лет в колонии общего режима и 5 миллионов рублей компенсации пострадавшему, а также родственникам погибших. Подсудимая признала свою вину лишь частично. В общей сложности в колонии Екатерина Коверзнева пробыла не более 2 лет. "Будем делать по закону все. Апелляцию, с адвокатом будем созваниваться, определяться, какие наши дальнейшие шаги. Ну ослабление режима ей уже сделали, как я понял. Не знаю, может, все-таки какими-то путями хотят ее как-то на УДО вытащить", - сообщил Евгений Баранов, пострадавший в ДТП.

Что же касается компенсации, то, по словам родственников погибших, Екатерина Коверзнева делает перечисления периодически. Правда, сумма исчисляется всего сотнями рублей. Помимо этого, сторона потерпевших сомневается в том, что виновница резонансного ДТП сейчас находится в местах лишения свободы.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5677800178528 Sec.