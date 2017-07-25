Автор: Клим Куликов

После драки на дискотеке подросток впал в кому

Опубликовано: 25.07.2017 14:12

Королевская ночь закончилась комой. В детском лагере в поселке Моты Шелеховского района двое подростков повздорили, один ударил другого палкой. Так сильно, что иркутские врачи до сих борются за жизнь ребенка.

Все произошло в последнюю ночь смены. Подростки называют ее "королевской". И, как это бывает в любом детском лагере, перед отъездом для детей устроили дискотеку. После нее между двумя воспитанниками произошел конфликт, в ходе которого 17-летний юноша нанес удар палкой по затылку другому подростку. Да с такой силой, что мальчик впал в кому.

Оздоровительный лагерь "Ромашка" позиционируется как центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Пострадавшего доставили в Иркутск в Ивано-Матренинскую больницу, где врачам пришлось ввести пациента в медикаментозную кому. А лагерем заинтересовались в следственном комитете. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия) по факту причинения подростком телесных повреждений другому несовершеннолетнему", - сообщил Андрей Козлов, следователь отдела криминалистики СУ СК России по Иркутской области.

Дознаватели изъяли документацию, касающаяся деятельности лагеря. Следствие продолжается.