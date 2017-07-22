"Разговор о важном" от 24.07.2017

По данным ЦБР (2017.07.22)
Выпуск новостей за 24.07.2017 (67.5)
Гость программы - Екатерина Кащаева. Она работает заведующей отделом художественного творчества республиканского дворца детского и юношеского творчества Донецка. Донецкая народная республика провозглашена на территории Донецкой области Украины в апреле 2014 года в ходе массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана. С начала военных действий и по сегодняшний день в ДНР погибли 2251 человек, среди них дети и старики. Всего на Донбассе с апреля 2014 года погибли почти 5 тысяч человек, ранены 10 тысяч. Екатерина Кащаева - жительница и патриот Донецка. Это интервью - рассказ о войне из женских уст.