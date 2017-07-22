Автор: Внеш. корр.

"Разговор о важном" от 24.07.2017

Опубликовано: 24.07.2017 20:24

Гость программы - Екатерина Кащаева. Она работает заведующей отделом художественного творчества республиканского дворца детского и юношеского творчества Донецка. Донецкая народная республика провозглашена на территории Донецкой области Украины в апреле 2014 года в ходе массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана. С начала военных действий и по сегодняшний день в ДНР погибли 2251 человек, среди них дети и старики. Всего на Донбассе с апреля 2014 года погибли почти 5 тысяч человек, ранены 10 тысяч. Екатерина Кащаева - жительница и патриот Донецка. Это интервью - рассказ о войне из женских уст.

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