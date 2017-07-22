Автор: Марина Беклемишева

Иркутянок приглашают на кастинг в конкурсе "Мисс Россия-2018"

Опубликовано: 24.07.2017 18:01

Всего шаг до мечты у тех, кто придет на кастинг в национальном конкурсе "Мисс Россия-2018" в Иркутске в ближайшую пятницу. Девушек будут ждать в 19.00 в торгово-развлекательном комплексе "Комсомолл". Победительницу объявят в этот же вечер. Именно она в начале следующего года отправится на финальный кастинг в Москву.

А сегодня в Иркутск прибыла "Мисс Россия-2017" Полина Попова. Девушка представляла Свердловскую область, блестяще прошла все этапы национального конкурса и получила корону победительницы. Так, впервые за 10 лет национальный конкурс красоты выиграла блондинка, а не брюнетка. Осенью Полина представит нашу страну на конкурсе "Мисс мира". На пятничном кастинге самая красивая девушка России поделится с иркутянкам секретами успеха. "28 июля в 7 часов вечера, в эту пятницу, я буду всех ждать в торговом центре "Комсомолл", буду ждать красавиц Иркутска, со всеми поговорим, дадим автографы, сфотографируемся и классно проведем время. Главное - желание. Конечно же, кастинг-директора увидят вашу инициативу, ваши эмоции, яркость в глазах, это все читается и видно", - сказала Полина Попова, победительница национального конкурса "Мисс Россия-2017".

Побывать на Байкале Полина Попова мечтала давно. Путешествия - главное увлечение в жизни модели. Правда, связать свою жизнь девушка намерена не с модельным бизнесом, а с журналистикой.

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