Автор: Альфия Еремеева

Белорусская ярмарка открылась в Иркутске

Опубликовано: 24.07.2017 17:29

Второй раз в этом году наш регион посещают белорусы. Вот только приехали они не отдыхать, а работать. Сегодня на бульваре Постышева начала работать ярмарка товаров, привезенных напрямую из республики.

Из родного города в Беларуси они выехали еще в марте. За это время преодолели тысячи километров и побывали в десятках городов. С собой у них товары местного производства: мясные изделия, сыры, сладости, одежда, постельное белье. Его, кстати, по достоинству оценили иркутяне еще в прошлый визит. Ведь в Белоруссии до сих пор работают фабрики, где следуют советским традициям. "Лен у нас идет из города Орша. 100%, лен с хлопком есть, тоже на постельное белье", - говорит Мишель Нагорная, продавец, г.Брест.

Хоть географически республика Беларусь - ближайший сосед России, для иркутян это далекий край. Поэтому многие товары для сибиряков в диковинку. Например, мед из вереска. Его делают на самой крупной в стране пасеке, там трудятся 1200 пчелиных семей. "У нас в Белоруссии называют царь-мед. Потому что вереск цветет только у нас в Беларуси. Он для всего и от всего. Для иммунитета, для сердца, полезен детям, при сахарном диабете можно людям употреблять, при простуде. То есть это своего рода стимулятор организма", - рассказывает Светлана Корнилова, продавец, г.Полоцк.

Формат ярмарки для Иркутска привычный. Но впервые торговля развернулась не в центре города, а в жилом районе - на бульваре Постышева. До 30 июля торговля будет идти каждый день. А после белорусы поедут в Усолье-Сибирское и Братск.