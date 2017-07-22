Автор: Алексей Келэвро

Дмитрий Бердников проверил ход работ по благоустройству двора на Поленова

Опубликовано: 24.07.2017 17:24

Жители сами выбирают, каким будет их двор. Инициативу иркутян, проживающих на улице Поленова, не только одобрили и внесли в план, но и дали возможность самим горожанам следить за ходом строительства и вносить важные коррективы. Перспективные фантазии жильцов проверил мэр города Дмитрий Бердников.

Пока на площадке этого двора резвятся уличные птицы. В скором времени им придется покинуть насиженное место. Во дворе на улице Поленова грядут глобальные изменения. Железные дуги и скрипучие качели поменяют на современное спортивно-игровое оборудование. Баскетбольная площадка, поле для игры в футбол, удобные скамейки и даже свой сквер. К основным работам приступят в августе, как только завершат замену тепловой сети. "Сети ровно по центру. Оттуда все подключается. Там входы. Сами тепловые сети меняем. А те меняли в прошлом году. Обустройство будет комплексное с выходом на улицу Поленова. Здесь будут площадки для воркаута для взрослых", - сообщила Юлия Гордина, глава Правобережного округа г.Иркутска.

Завершить комплексное благоустройство планируют до начала октября 2017 года. За ходом работ будут пристально следить горожане, вести общественный контроль. Именно жители этих домов обратились в муниципалитет с предложением благоустройства территории. И некоторые вопросы будут решать по ходу работ.

По аналогичному сценарию планируют провести благоустройство еще в 48 дворах Иркутска. До конца года в городе отремонтируют более 200 дворов и благоустроят 13 общественных пространств. Потратят более 560 млн рублей. Финансирование из федерального, регионального и местного бюджетов. Об этом Дмитрий Бердников рассказал на всероссийском форуме "Городская среда", который сейчас проходит в Краснодаре. Там проходят дискуссионные площадки, где вопросы городского комфорта обсудят с главой федерального правительства Дмитрием Медведевым.