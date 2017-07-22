Автор: Виктория Малая

Владимир Путин: закрытие БЦБК не решило проблему с загрязнением озера

Опубликовано: 24.07.2017 17:19

Свое мнение об экологическом состоянии Байкала озвучил Владимир Путин. Президент считает, что закрытие БЦБК не решило проблему с загрязнением озера. Вредные химические вещества по-прежнему попадают в водоем с близлежащих полей.

Такую информацию Путин озвучил на встрече с воспитанниками центра для одаренной молодежи "Сириус". Президент отметил, что соответствующие структуры предлагают различные решения этой проблемы. Без внимания ситуация не останется. Напомним, БЦБК закрылся в 2013 году. Сегодня он находится в фактически законсервированном состоянии.

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