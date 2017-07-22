Автор: Маргарита Кислицына

Численность омуля в Байкале уменьшилась в два раза

Опубликовано: 24.07.2017 17:17

За последние 10 лет запасы эндемика сократились с 20 до 10 тысяч тонн. Об этом в правительство страны сообщила генпрокуратура. Главная причина исчезновения рыбы, по данным ведомства, незаконный промысел и плохая экология.

С начала 2015 года специалисты Росприроднадзора задержали в центральной экологической зоне более трех тысяч браконьеров. Тем временем второй раз в истории Байкал близок к введению моратория на промышленную добычу омуля. Впервые такую меру применили в 1969-м, рыбу тогда не вылавливали 7 лет. Теперь промышленный лов планируют запретить уже в начале следующего года.

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