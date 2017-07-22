Автор: Екатерина Лыкова

Кросс-кантри триатлон состоялся в Ангарске

Опубликовано: 24.07.2017 14:27

Самые масштабные соревнования в Сибири по кросс-кантри триатлону прошли в Ангарске. 250 человек, которых смело можно назвать железными, преодолели водную трассу, проехали 20 километров на велосипедах, а затем бегом добрались до финиша. За непредсказуемой гонкой наблюдала съемочная группа программы "Новости".

Перед тем как нырнуть с головой в гонку, спортсмены разминаются. Валерий Гутаев уже в третий раз покоряет трассу. Многоборец говорит: этот вид спорта очень ему подходит. "Не было дня такого в 2016 и 2017 году, чтобы я не подумал об этом старте. Один из успехов у меня был... я в прошлом году сумел стать одним из самых крупных неудачников, проехал шесть кругов вместо пяти положенных, еще я дважды опоздавший на страт триатлона", - рассказал Валерий Гутаев, участник соревнований, г.Шелехов.

Ну а первым водную часть проходит снегоход. Он как раз обозначает спортсменам трассу в 750 метров. Триатлонисты следом отправляются в заплыв. В спринте участвуют почти 200 человек. Большинство мужчин, но и среди женщин есть хорошая конкуренция. А впереди ждет самая длительная дистанция - 20 километров на велосипеде. Отдышаться после воды нет времени. "Народу много вокруг, волну в рот закидывает, дышать тяжело, и вода мутная, не видно, куда плывешь", - делится Алексей Юрченко, участник соревнований.

Подбадривает спортсменов свежий тенистый лес ну и, конечно, болельщики. Они, как и спортсмены, подготовились основательно. Среди участников соревнований и железный человек Владимир Мусиенко - член президиума федерации триатлона России. Спортсмены признаются: одна из самых сложных задач - побежать после велосипеда.

В этом году спортсменам из Приангарья конкуренцию составили красноярцы. Всю трассу несколько спортсменов шли в лидерах. Вот и весь пьедестал почета распределился между ними. С большим отрывом от конкурентов пришел к финишу Иван Титов. Он больше 20 лет занимается триатлоном. "Да, тяжело, но такой тактический расчет был в плавании не сильно устать, в велике приехать в первой группе, а все силы отдать на заключительном этапе - на беге. С погодой еще сегодня повезло, спасибо соперникам за борьбу, создали конкуренцию хорошую", - сказал Иван Титов, победитель "Ангарского кросс-кантри триатлона-2017".

Среди женщин также лидер из Красноярска Татьяна Башун, а вот уже второе место заняла иркутянка Наталья Чеботарёва, на третьем Мария Ивлева из Ангарска. Победы гостей ожидаемы, ведь там триатлон развивается больше 30 лет. "Они привези 10 спортсменов, одни из которых имеют уровень мастера спорта. Наша область была представлена максимальным количеством спортсменов. В прошлом году мы приросли на 32%, а в этом году нас стало на 100 человек больше, даже больше чем на сто, я пока не подсчитывал, сколько это будет в процентах", - сообщил Артем Детышев, организатор Большого альпинистского марафона.

Ну а следующие соревнования в рамках Большого альпинистского марафона - скоростной забег на пик Черского. 19 августа приглашают всех проверить свои силы, а заодно насладиться красотой природы.