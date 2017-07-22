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Автор:
Внеш. корр.

Иркутские моржи вплавь по Ангаре добрались от Иркутска до Ангарска

Опубликовано: 24.07.2017 14:24

Изображение Они проплыли по Ангаре 50 километров! Иркутские моржи вплавь добрались от Иркутска до Ангарска без лодок и гидрокостюмов. Экстремальный заплыв продлился два дня.

Маршрут спортсменов клуба зимнего плавания "Прибайкальцы" стартовал от Глазковского моста в Иркутске. В первый день они преодолели 28 километров, а после ночлега остальную часть пути. Завершился заплыв на Березовом заливе в Ангарске. Интересно, что в компании моржей было и два представителя Китая. Температура воды в дни заплыва составила всего 12-14 градусов тепла.

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