Иркутские моржи вплавь по Ангаре добрались от Иркутска до Ангарска

По данным ЦБР (2017.07.22)
Выпуск новостей за 24.07.2017 (67.5)
Они проплыли по Ангаре 50 километров! Иркутские моржи вплавь добрались от Иркутска до Ангарска без лодок и гидрокостюмов. Экстремальный заплыв продлился два дня.
Маршрут спортсменов клуба зимнего плавания "Прибайкальцы" стартовал от Глазковского моста в Иркутске. В первый день они преодолели 28 километров, а после ночлега остальную часть пути. Завершился заплыв на Березовом заливе в Ангарске. Интересно, что в компании моржей было и два представителя Китая. Температура воды в дни заплыва составила всего 12-14 градусов тепла.