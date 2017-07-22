Автор: Альфия Еремеева

Иркутск присоединился к международной велоночи

Опубликовано: 24.07.2017 14:22

Вечерняя прогулка на велосипедах заняла пару часов. За это время любители активного образа жизни не спеша проехали по центральным кварталам города на Ангаре. Стартовали на бульваре Гагарина, под Глазковским мостом, а финиш состоялся у дома Волконского.

Такая ночная экскурсия на велосипедах не требует специальной физической подготовки. По пути участники останавливались, чтобы послушать комментарии ведущих мировых историков и архитекторов. Следующий на очереди после Иркутска Красноярск. Там велоночь пройдет в августе. По всему миру в акции уже поучаствовали больше 97 тысяч человек.

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