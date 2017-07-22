Иркутск присоединился к международной велоночи

По данным ЦБР (2017.07.22)
Выпуск новостей за 24.07.2017 (67.5)
Вечерняя прогулка на велосипедах заняла пару часов. За это время любители активного образа жизни не спеша проехали по центральным кварталам города на Ангаре. Стартовали на бульваре Гагарина, под Глазковским мостом, а финиш состоялся у дома Волконского.
Такая ночная экскурсия на велосипедах не требует специальной физической подготовки. По пути участники останавливались, чтобы послушать комментарии ведущих мировых историков и архитекторов. Следующий на очереди после Иркутска Красноярск. Там велоночь пройдет в августе. По всему миру в акции уже поучаствовали больше 97 тысяч человек.