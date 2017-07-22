Автор: Маргарита Кислицына

В Большом Голоустном пройдет первый фестиваль йоги

Опубликовано: 24.07.2017 14:20

Привести в порядок мысли и тело. Приангарье готовится к первому фестивалю йоги на Байкале. Он пройдет в августе на эко-базе в поселке Большое Голоустное. Как связаны духовные практики с природной энергетикой священного озера? И что интересного придумали организаторы БайкалЙогаФеста? Расскажем далее.

Упор на работу с телом, эмоциями и сознанием. Каждая поза выстраивается очень детально и тщательно. Это отличительная черта школы Айенгара. Направление для йоги достаточно свежее, но известное по всему миру. Вот уже пять лет им профессионально занимается Наталья Копачева. Каждые полгода ездит в столицу на обучение. Рассказывает, результат люди видят уже после первых занятий. И не только физический, но и эмоциональный: уходит волнение, организм наполняется энергией. "Суть метода заключается в том, что человек во время практики задерживается на достаточное время в асане, происходит детальное выравнивание тела в асане, и за счет этого оказывается особый терапевтический эффект", - поясняет Наталья Копачева, инструктор школы Айенгара.

Айенгара - одно из направлений, которые будут представлены на первом байкальском фестивале йоги. Он пройдет рядом с поселком Большое Голоустное в долине Изобилия "Иден-Гол". В течение трех дней именитые, опытные преподаватели помогут пройти маршрут восхождения по 8 ступеням философской системы. Почти 40 часов йоги в режиме нон-стоп. Программа будет построена таким образом, что один мастер-класс будет вытекать из другого. И, конечно же, главным помощником на этом пути к самосовершенствованию станет Байкал, его закаты и рассветы, увидеть которые, кстати, можно со всех главных площадок фестиваля.

Огромные павильоны для занятий духовными практиками вырастают прямо на байкальском побережье. Например, площадка в нескольких метрах от воды рассчитана на сто человек. Завершаются последние работы. Место уникальное. При строительстве здесь сделали специальную закладку из храма Шивы из Индии. Павильон освятил местный лама. "Поскольку у нас фестиваль не просто йоги, а фестиваль эко-йоги, здесь мы очень четко хотим показать людям связь йоги, человека и природы. Потому что сама йога переводится как связь. И здесь у нас будет проводиться экологический патруль, у нас приедут молодые ученые, которые расскажут об уникальности нашего Байкала, о его влиянии на весь мировой климат", - сказала Анастасия Егорова, директор центра поддержки и развития добровольчества "Твори добро".

Шум воды и шелест травы во время занятий будут дополнять этнические мотивы. Первые участники, музыканты из Новосибирска и Красноярска приедут на эко-базу фестиваля уже на следующей неделе. Официальное открытие 11 августа.