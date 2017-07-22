Автор: Ирина Белогривая

"Раисы" завоевали "Большой КиВиН в темном"

Опубликовано: 24.07.2017 14:15

Иркутские кавээнщицы завоевали одну из главных наград "Голосящего КиВиНа". Команда "Раисы" в субботу выступала на музыкальном фестивале в калининградском Светлогорске. В итоге наши девушки стали обладателями "Большого КиВиНа в темном".

Остальные награды завоевали команды из Астаны, Ярославля, Москвы, Забайкальского края, Армавира и Сургута. "Прекрасно себя чувствуем. Получили замечательный приз. Изначально было 27 команд. В итоге прошли 17. И мы получили один из шести "КиВиНов", - рассказала Елена Хохонеко, участник команды КВН "Раисы".

Сейчас у команды будет небольшой перерыв. Но уже в начале августа "Раисы" начнут готовиться к предстоящему полуфиналу. А запись "Голосящего КиВиНа" в эфире покажут осенью.

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