виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+14
Вт
утро
+15/+17
Вт
день
+17/+19
Вт
вечер
+17/+19

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.9325
Евро/Рубль:
  68.6623

По данным ЦБР (2017.07.22)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 24.07.2017 (67.5)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Ирина Белогривая

"Раисы" завоевали "Большой КиВиН в темном"

Опубликовано: 24.07.2017 14:15

Изображение Иркутские кавээнщицы завоевали одну из главных наград "Голосящего КиВиНа". Команда "Раисы" в субботу выступала на музыкальном фестивале в калининградском Светлогорске. В итоге наши девушки стали обладателями "Большого КиВиНа в темном".

Остальные награды завоевали команды из Астаны, Ярославля, Москвы, Забайкальского края, Армавира и Сургута. "Прекрасно себя чувствуем. Получили замечательный приз. Изначально было 27 команд. В итоге прошли 17. И мы получили один из шести "КиВиНов", - рассказала Елена Хохонеко, участник команды КВН "Раисы".

Сейчас у команды будет небольшой перерыв. Но уже в начале августа "Раисы" начнут готовиться к предстоящему полуфиналу. А запись "Голосящего КиВиНа" в эфире покажут осенью.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5968189239502 Sec.