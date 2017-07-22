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Автор:
Татьяна Алексеева

Школьники из Донецка провели несколько дней на Байкале

Опубликовано: 24.07.2017 14:12

Изображение 12 детей-участников детской студии мультипликации "Майя" приехали в Иркутскую область, чтобы отдохнуть от войны. Их пригласили пожить на берегу озера, найти новых друзей, показать свои анимационные работы.

Дети приехали с войны, чтобы провести несколько дней каникул в обстановке мира и спокойствия. И это не красивые слова, на самом деле все так и было. Юные аниматоры захотели участвовать в фестивале детской мультипликации на Байкале. "Мы были шокированы тем, что получили работы от донецкой студии. На сам фестиваль дети приехать не смогли по понятным причинам, и поэтому мы сообща, всем жюри, всем коллективом решили сделать им этот подарок и пригласили их летом к нам в гости", - рассказывает Евгений Свиридов, художественный руководитель творческой студии "Этника".

Организовать поездку было сложно. Но в итоге все получилось. 12 школьников очарованы красотами озера и радушным приемом сибиряков. "Больше всего понравился сам батюшка Байкал в этой поездке", - признался Владимир Вечеровский.

Скучать оказалось некогда. Почти все время донечане провели у воды. Байкал поразил их своим величием. "Он очень чудесный, великолепный, сказочный, только немножко холодный", - поделилась Ева Сненкова.

Почти 6 тысяч километров разделяют наши территории. Главное отличие - на Дону идет война. В Сибири - мир. В каждой своей фразе школьники не устают повторять, как мечтают о мире. Временной мамой для них стала хозяйка гостевого двора, где разместились донечане. "Дети говорят донецкие так: мы ехали, нам было хорошо, а приехали, стало еще лучше. Мы сделали им золотую рыбку, которая исполнит их желания. Они мечтают о мире, потому что здесь у них детство, которое они потеряли", - говорит Людмила Сигаева, хозяйка гостевого двора.

Гастрономические изыски стали еще одним открытием для маленьких путешественников. Национальные блюда, давно привычные здесь, вызвали у них и интерес, и аппетит. "Есть такое бурятское национальное блюдо - позы. Это русский перевод. Бурятский я немножко не помню. Это своеобразные большие пельмени. Нам сказали, как его правильно кушать. Сначала надо выпить бульон, а потом уже есть сам пельмень", - рассказала Мария Пак.

У себя дома, в Донецке, этим детям приходилось прятаться в подвалах, чтобы уберечься от артобстрелов. А после этого они вновь шли на уроки. И после школы не сидели без дела. Занятия в театральной и анимационной студиях, любимые увлечения - все это осталось. С перерывами на войну. Несколько дней мира на Байкале стали для них не просто частью каникул. Это часть обычной жизни, которую они очень ждут.

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