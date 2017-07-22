Автор: Ирина Белогривая

В Тофаларии упал легкомоторный самолет

Опубликовано: 24.07.2017 14:06

Пострадавших при падении самолета-амфибии в Тофаларии переведут из Кызыльской больницы в Красноярск. Напомним, в Тофаларии упал легкомоторный самолет. ЧП произошло на озере Медвежье.

В момент аварии на борту находились трое - пилот и два пассажира. Один из них находится в тяжелом состоянии. У мужчины множественные переломы ребер и повреждено легкое, врачи также предполагают перелом позвонка. Двое других находятся в удовлетворительном состоянии. Одного уже выписали из больницы. Известно, что все пострадавшие на борту упавшего Л-4 - жители Красноярского края. Судно выполняло частный полет. При заходе на посадку самолет-амфибия упал в озеро Медвежье. Следователи сейчас выясняют причину произошедшего.

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