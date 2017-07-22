Автор: Алексей Келэвро

В Иркутске начался суд над Эдуардом Рукосуевым

Опубликовано: 24.07.2017 14:04

Сегодня прошло первое судебное заседание по делу бывшего руководителя иркутского бассейна, которого подозревают в педофилии. Слушанье было закрытым. Заключенного этапировали в зал особым конвоем.

Известно, что Эдуард Рукосуев вступал в близость со своими воспитанниками не только в Иркутске, но и в других городах, куда спортивные группы выезжали на соревнования. В этом уголовном деле более 60 эпизодов. Свои похождения Эдуард Рукосуев снимал на видео. Эти материалы тоже рассмотрят в суде. Эдуард Рукосуев сейчас под стражей. Накануне Ленинский районный суд Иркутска продлил содержание его под арестом до января следующего года. Если вину теперь уже экс-тренера по плаванию докажут, ему может грозить до 15 лет колонии.