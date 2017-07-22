Автор: Клим Куликов

Хотел спугнуть медведя и застрелил двух человек

Опубликовано: 24.07.2017 14:03

Шокирующий несчастный случай произошел на охоте возле поселка Ялка, в 120 км от Усть-Кута. Пенсионер случайно застрелил двух человек и ранил третьего.

По данным полиции, вечером виновник трагедии вместе с сыном в густом тумане двигались на моторной лодке по реке Кута. В воде они заметили медведя, переплывающего реку. Чтобы отпугнуть зверя, мужчина выстрелил несколько раз из нарезного оружия. По фатальному совпадению пули угодили в людей, которые в это время также двигались на лодке в тумане. В итоге погибли мужчины 46 и 56 лет. 44-летний охотник получил легкое ранение. Подозреваемого задержали, решают вопрос о мере пресечения.

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