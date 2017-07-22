Автор: Виктория Малая

Больше ста нетрезвых водителей задержали в регионе за минувшие сутки

Опубликовано: 24.07.2017 14:02

Только в областном центре 25 человек сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Из них почти половина пьяными ездят не впервые. Не обошлось и без происшествий.

В Усть-Куте нетрезвый водитель не справился с управлением, грузовик опрокинулся. Два пассажира получили травмы. Также ДТП под градусом произошли в Братске, Тайшете, Черемхово и Свирске. По счастливой случайности, обошлось без жертв. Полиция напоминает: за пьяную езду наказывают не только штрафом - его размер составляет 30 тысяч рублей, но и лишением прав сроком на два года. Садились ли вы хоть раз за руль в нетрезвом виде? С таким вопросом мы обратились к жителям Иркутска.

- Когда-нибудь садились за руль нетрезвый?

- Нет.

- Как относитесь к тем, кто это делает и что можно сделать с такими водителями?

- Наказывать, как можно строже. Уголовная ответственность дисциплинировать будет. Штраф есть штраф, если есть деньги, заплатил, и на следующий день можно опять пьяным ездить.

- Ездили ли вы когда-нибудь в нетрезвом виде по дорогам?

- Конечно!

- Было такое?!

- Конечно. Сразу оштрафовали. Один раз была нетрезвая, и сразу оштрафовали.

- Повлияло ли на вас это?

- Конечно. Все, теперь не пью. Уже 20 лет.

- Это убийцы на дорогах! Надо отбирать сразу права и больше никогда не давать в жизни.

- Пока есть коррупция, человека ничего не остановит. Может, большой штраф и остановит, но все равно всегда можно откупиться.

- Если установлена вина, то, я думаю, лишение свободы. До 4-5 лет, может быть. Вот это, может, и повлияет.

- Арест на лет пять! Думаю, нормально было бы.

- Только радикальные меры?

- Да!

- Я считаю: человек не должен в таком виде садиться за руль. Он не может адекватно оценить свое поведение и поведение окружающих.

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