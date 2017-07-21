Автор: Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 21.07.2017

Опубликовано: 21.07.2017 20:26

У этих детей свой, особенный взгляд на все. Даже кулинарные блюда они готовят с творческим подходом. В Иркутске прошел мастер класс для детей с синдромом Дауна, или как их еще называют - солнечных детей. Когда победа зависит от двоих. Под Иркутском прошел III Международный Байкальский фестиваль конного спорта инвалидов и чемпионат Сибирского федерального округа по адаптивному конному спорту. Это большое спортивное событие в масштабе всей страны. Среди участников были как новички, так и признанные мастера.