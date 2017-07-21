Автор: Алексей Келэвро

Проверено на себе: общественный транспорт

Опубликовано: 21.07.2017 17:55

Доедет, не доедет. С такими мыслями передвигаются иркутяне на общественном транспорте. Всему виной - неисправные автобусы и водители, которые не соблюдают правила дорожного движения. Подтверждают это и результаты проверок.

Стоны этой умирающей маршрутки за время поездки раздаются не один раз. Скрипит железный корпус, стучит двигатель и характерный визг тормозных колодок. Даже дилетанту ясно: авто в плачевном состоянии. Абсолютно все датчики приборной панели застыли на нулевой отметке. Вот и водитель как будто сломался: не единожды выезжает на светофоре за стоп линию, а после и вовсе увлекся телефонной беседой, забыв про ПДД.

И после беседы этот водитель отправляется дальше по маршруту. Правда, берет с пассажиров оплату за проезд почему-то через одного. Мы проехали бесплатно. А некоторые, напротив, пытаются брать пассажиров даже вне остановок. Что запрещено по правилам. Вот и мы выходим из автобуса на светофоре.

Начинают свои маленькие нарушения водители этих немаленьких автобусов с элементарных правил остановки. Забирают пассажиров, не заезжая в остановочный карман. Чем затрудняют проезд другим автомобилистам. За время нашего эксперимента мы проехали в пяти пассажирских автобусах, три из них вышли на маршрут на неисправных автомашинах.

Но есть и обратная статистика: практически каждый день сотрудники ГИДББ в рамках операции «Нелегальный автобус» выявляют нарушения. За три прошедшие недели, например, проверили около двухсот маршруток. Оказалось, сто из них ездят с нарушениями. Госавтоинспекция Иркутска призывает пассажиров к сотрудничеству. Если водитель грубо нарушает ПДД или, возможно, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, полиция просит сообщать о таких фактах в дежурную часть по телефонам 8 (3952) 21-76-00, 8 (3952) 21-76-01 или 02.