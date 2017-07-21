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Автор:
Альфия Еремеева

Плохие дороги будут переделывать в Иркутске

Опубликовано: 21.07.2017 17:53

Изображение На двух участках в Иркутске, где идёт ремонт, обнаружили недочёты. Подрядчик должен исправить их за свой счет. Ведь некачественно выполненную работу проверяющие не примут.

Улица Ширямова на первый взгляд ничем не отличается от других отремонтированных участков. Но если приглядеться, то видны неровности. Особенно хорошо это ощущаешь за рулём. Проверка подтверждает: недочёты есть. На полотне не должно быть никаких зазоров. А здесь клин почти свободно проходит под линейкой. «Есть нестыковка полос. Швы недостаточно правильно сделаны. И по ровности есть проблемы, при укладке. Подрядчик это аргументирует тем, что по датчикам получились проблемы , и таким образом получилась выбраковка», - говорит Андрей Пономарёв, начальник цеха общестроительных работ МУП "Иркутскавтодор".

На исправление у подрядчика чуть больше недели. Асфальт в указанных местах снова снимут. Чтобы затем уложить новый слой, уже без недочётов. Такие же работы проведут на Ново-Ленинской объездной. «Экспертиза показала, что там недостаточная толщина асфальта. Сейчас будут около пяти тысяч квадратов за свой счёт переделывать подрядчик», - рассказывает Михаил Чайковский, директор МУП "Иркутскавтодор" .

В ремонте на это лето 25 объектов. Шесть из них уже почти готовы. Эти работы обошлись в 180 миллионов рублей. Второй этап - масштабнее. В плане - 19 объектов по всему городу. В их числе - Глазковский мост, центр Иркутска с улицей Ленина и сквером Кирова, проспект Маршала Жукова. Все работы - часть большой программы по приведению дорог в порядок. «Два года - 2017 и 2018 год - предусматривает некапиталоёмкие мероприятия. Это содержание, обустройство и ремонт дорожной сети. Это первый этап.  И второй этап - это 2019 -2025 год. Там мы уже переходим к строительству,  реконструкции и капитальному ремонту. И строительство искусственных сооружений. С этой целью мы уже заходим в проектирование», - говорит Елена Фёдорова, председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Еще в планах  ремонт внутридворовых проездов. Начнут в августе. И первый в этом списке - территория заброшенного ИВВАИУ. Кроме новых дорожек, жителей ждёт сюрприз - там появится новая спортивная площадка.

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