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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 21.07.2017 17:37

Изображение Кого делегирует наш регион на первенство Европы по волной борьбе, а также почему Роман Зобнин создал фонд поддержки простым людям?

Три борца Иркутской области примут участие в первенствах Европы. В первенстве Европы по вольной борьбе среди юношей примут участие братья Балтуевы села Улей Осинского района. Федору предстоит выступать в весовой категории до 50 килограммов, Александру до 54 килограммов. В первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юношей будет участвовать иркутский спортсмен,  Гусейну Гусейнову. Он выступит в весовой категории до 50 килограммов.

Большая парусная неделя стартует 26 июля в Иркутской области. Участие примут яхтсмены из Москвы, Владивостока, Казахстана и Белоруссии. Всего будет четыре лодки по 30 футов. Гонка стартует из Иркутска. Затем бухта Щель на Ангаре и выход в Байкал. Там маршрут пройдет через Листвянку, бухту Песчаную, деревни Бугульдейка и Сахюрта, острова Малого моря. Финиш соревнования  в бухте Загли.

Принято считать, что российские футболисты тратят свои огромный зарплаты на дорогие автомобили и путешествия. Но это не всегда так. Впереди всего отечественного футбола идут воспитанники иркутского футбола. Андрей Ещенко проводит на родине турнир для детей, а Роман Зобнин основал фонд помощи нуждающимся людям. На специальной странице в Инстаграме под названием «Отклик сердца», Роман предлагает всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, оставлять свои сообщения. А подвигло к этому Романа тяжелая травма, которую он получил в июне перед самым стартом Кубка Конфедераций. "Ко мне периодически обращаются разные люди по вопросам того или иного участия и помощи, я не обещаю помочь всем, да это и невозможно. Но я обещаю, что все просьбы будут рассмотрены и, если ситуация действительно требует какой-то экстренной реакции, которая мне по силам, я обязательно помогу". Что касается восстановления Романа, то на поле он не сможет выйти еще несколько месяцев:  пропустит старт «Спартака» в чемпионате России и игры самого престижного европейского турнира - Лиги чемпионов.

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