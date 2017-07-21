Автор: Маргарита Кислицына

Инвалид по зрению Владимир Васкевич путешествует по миру

Опубликовано: 21.07.2017 17:33

От Урала до Байкала - вслепую. Необычное путешествие совершил Владимир Васкевич. Чтобы увидеть уникальное озеро инвалид по зрению преодолел тысячи километров пути автостопом. Это уже не первая такая поездка уральского авантюриста. На попутках Владимир проехал пол Европы, побывал в странах ближнего зарубежья. Но всегда мечтал приехать на Ольхон. Как чувствуют Байкал слепые люди?

Больше недели в пути. Позади Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. 3 с половиной тысячи километров и 25 машин. Очередными попутчиками необычных путешественников стали мы.

Так слепой от рождения Владимир Васкевич добрался из Екатеринбурга до Байкала. В пути его сопровождала сотрудница Свердловского центра социальной реабилитации инвалидов Вера Золотарёва. Ночевки в палатке и полевая кухня. А еще отзывчивые люди в дороге. «Рассказывали интересные истории, иногда даже были приятные неожиданности в виде казахстанских арбузов в жару и вкусного кофе. А с точки зрения незрячего относились очень хорошо. Чаще всего они даже не успевали понять, что я не вижу», - рассказывает Владимир Васкевич, житель г. Екатеринбург .

Ольхон встретил путешественников жарким солнцем и свежим ветром. Таким Байкал "видит" незрячий Владимир. Еще в детстве мечтой юного уральца стало священное озеро. О красотах сибирских земель он слышал от родителей, которые читали ему книги. На Байкал Владимир отправился в свое первое самостоятельное водное путешествие. «Байкал по-прежнему огромен, по-прежнему от него исходит сумасшедшая энергетика. По-прежнему очень холодная вода, но ты по-прежнему купаешься. Это на самом деле круто, потому что для меня это большой жизненный урок, потому что, к сожалению, в обычной жизни ни при каких обстоятельствах такого никогда не получится. Потому что в путешествии ты всегда открываешься такой, какой ты есть», - говорит Владимир Васкевич, житель г. Екатеринбург .

Инклюзивная экспедиция - это часть социальной реабилитации. Уникальный проект свердловского центра для инвалидов. Поэтому для Веры путешествие - рабочая командировка, правда, которая подарила ей бесценный опыт. «Это был своего рода эксперимент. Во-первых, взаимодействия. Мне достаточно дискомфортно раньше было общаться с людьми, не имея зрительного контакта. В этом путешествии я этому научилась. И я поняла, что они не такие немощные, как мне раньше казалось. Это пылью дорог просто вытравилось из меня. Да, у него есть ограничения. Теперь я могу спросить: вам нужна помощь?», - делится Вера Золотарёва, сотрудница Свердловского центра социальной реабилитации инвалидов

А еще останавливаясь в крупных городах, Владимир проводит мастер-классы для незрячих людей, где на собственном примере доказывает: не важно есть ли у человека ограничения по здоровью или нет, важно не бояться стремиться к новому. Ну а завтра уральский инвалид оправится домой, где его уже ждут любимая жена и работа. Правда, уже на поезде.