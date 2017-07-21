виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+17
Сб
утро
+16/+18
Сб
день
+22/+24
Сб
вечер
+19/+21

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.0823
Евро/Рубль:
  68.0037

По данным ЦБР (2017.07.21)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 21.07.2017 (52.33)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

Более 200 человек уже подали заявки на участие в ангарском кросс-кантри триатлоне

Опубликовано: 21.07.2017 15:08

Изображение Больше всего спортсменов из Иркутска и Ангарска. От Красноярского края представлена команда из 11 человек, из Улан-Удэ - трое и один москвич. Но зарегистрироваться можно и в день старта, 22 июля, на Еловском водохранилище. Там пройдет дополнительная регистрация участников с 8:00 до 9:30 на дистанцию «Суперспринт» и до 11:00 на дистанцию «Спринт». Ежегодные соревнования пройдут на берегу Еловского пруда под Ангарском в субботу. Участники триатлона будут состязаться в трех видах: в плавании, велогонке и беге.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5716531276703 Sec.