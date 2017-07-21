Автор: Внеш. корр.

Более 200 человек уже подали заявки на участие в ангарском кросс-кантри триатлоне

Опубликовано: 21.07.2017 15:08

Больше всего спортсменов из Иркутска и Ангарска. От Красноярского края представлена команда из 11 человек, из Улан-Удэ - трое и один москвич. Но зарегистрироваться можно и в день старта, 22 июля, на Еловском водохранилище. Там пройдет дополнительная регистрация участников с 8:00 до 9:30 на дистанцию «Суперспринт» и до 11:00 на дистанцию «Спринт». Ежегодные соревнования пройдут на берегу Еловского пруда под Ангарском в субботу. Участники триатлона будут состязаться в трех видах: в плавании, велогонке и беге.

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