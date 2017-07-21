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Автор:
Наталья Ветрова

Михаил Казиник с выступлениями приехал в Иркутск

Опубликовано: 21.07.2017 15:07

Изображение Начните с себя! Если хотите увидеть мир добрым и красивым. С этого начал свое выступление российский и шведский скрипач, лектор-музыковед, искусствовед, педагог Михаил Казиник. Его лекции сейчас очень популярны. Особенно после недавнего выступления в Совете Федерации в рамках формата «Время эксперта».

Его рассказ был посвящен месту культуры в жизни людей, воспитанию талантливой молодежи и бережному сохранению духовных начал. По мнению Казиника, будет меньше преступников, если детей с детства окружать красотой. А еще каждый житель любого города должен начать с себя и ответить на вопрос: "что могу сделать я, для того чтобы мой город стал лучшим на Земле?" Говорил Казиник и о политике. И начал он не с политиков, а вновь с нас и себя. «Беда в России не в том, что у нас плозие власти, а в том, что мы придаем им слишком большое значение», - говорит Михаил Казиник.

А в воскресенье пройдет концерт Михаила Казиника «Тайные знаки культуры». Его выступления собирают огромное количество любителей и ценителей музыки, литературы. Ведь искусство - это проявление вечности, дар свободы и энергия любви.

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