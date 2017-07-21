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Автор:
Клим Куликов

Мужчина поджег здание в 130 квартале в Иркутске, при этом загорелся сам

Опубликовано: 21.07.2017 15:02

Изображение Попытался устроить пожар, но пострадал сам. В 130-квартале Иркутска неизвестный мужчина подошёл к зданию, где располагаются охранное агентство и сберегательное отделение. Он облил помещение и поджег. Это зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Но воспламенился не только дом, но и одежда самого поджигателя. Злоумышленник, объятый пламенем, убежал. На место незамедлительно выехали пожарные. Тушение осложняла особенность архитектуры этого здания. «Кровля металлическая и не имеет слуховых окон. Пришлось при помощи трех коленных лестниц. Пришлось с использованием звеньям ДГЗС вскрывать механическую кровлю, подавали туда стволы. Плюс проводилась работа по защите второго этажа», - говорит Иван Константинов, зам. начальника группы пожаротушения МЧС России по Иркутской области

Сейчас за информацию о поджигателе объявлено вознаграждение. А в это же время на улице Лермонтова произошел пожар в филиале сберегательного отделения той же компании. По предварительной информации, причиной возгорания также стал поджог.

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