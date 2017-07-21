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Автор:
Марина Беклемишева

Новые раздаточные пункты молочной кухни откроют в Иркутске

Опубликовано: 21.07.2017 14:21

Изображение Детская молочная кухня Иркутска теперь сможет обеспечить полезными продуктами ещё больше маленьких горожан. Предприятие скоро откроет новые раздаточные пункты. Где и когда они появятся?

Работа на молочной кухне буквально кипит, здесь готовят "молочку" на весь Иркутск - по семь тысяч упаковок в сутки. Температура в этих цехах ещё недавно поднималась выше 30 градусов. Сейчас - с новыми промышленными кондиционерами - сотрудники предприятия работают при комфортных 17-ти. Ещё из новинок - фасовочный аппарат для упаковки творога - благодаря его появлению на производстве удалось снизить стоимость полукилограммовой пачки богатого кальцием продукта. Одно из самых важных приобретений молочной кухни - восьмая по счёту ванна длительной пастеризации. Чем больше таких ёмкостей, тем разнообразнее ассортимент. «Мы не можем из одной ёмкости разливать несколько видов, то есть в каждой ёмкости находится свой вид продукции. Каждая ёмкость даёт дополнительный один вид, который мы будем выпускать. Если мы в день выпускали семь видов продукции из 47, то сейчас 8. И люди уже знают, что в среду у нас там чернослив, во вторник у нас йогурт со злаками, и уже сами подстраиваются и приходят», - рассказывает Виктор Беляев, директор МУП "Комбинат питания г. Иркутска".

Обновлённую молочную кухню осмотрел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Градоначальнику рассказывают: всё молоко на производстве - от одного производителя из Баяндаевского района. Сырьё тщательно проверяют в лаборатории и только потом отправляют в цеха. Демонстрирует производитель и новые виды продукции. Это йогурт со злаками и кефир на основе козьего молока. Во всём регионе такой делают только здесь. «Мы с вами вместе и с депутатами были здесь ровно год назад и приехали отметили, к нашему удовлетворению, что комбинат развивается, молочная кухня развивается. Вот смотрите, по итогам прошлого года на 20 процентов увеличилось производство.  Нам единственное, конечно, сегодня не хватает пунктов реализации по районам, по городу. Мы вот в прошлом году четыре пункта открыли - недостаточно этого», - говорит Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

В этом году в Иркутске появятся ещё несколько раздаточных пунктов. 1 августа - в Ново-Ленино, затем - в Первомайском, ещё по одному обещают оборудовать в Октябрьском и Свердловском районах.

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