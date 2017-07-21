Автор: Виктория Малая

Лаборатория на колесах по борьбе с ВИЧ приедет в Иркутск

Опубликовано: 21.07.2017 14:15

Спецвагон или лаборатория на колесах приближается к Иркутску. Это масштабная акция Министерства здравоохранения России. Специальный поезд проедет двадцать четыре субъекта страны, где доля людей, живущих с ВИЧ, превышает средние показатели по России. Сейчас врачи прибыли в Улан-Удэ. Позади уже Владивосток, Хабаровск и Чита. В Иркутске бесплатное тестирование и консультации начнутся 25 июля. Передвижной пункт будет работать на вокзале Иркутск-Пассажирский. Также бригады врачей посетят объекты крупной промышленности. По данным статистики в нашем регионе проживает более 35 тысяч человек с вирусом иммунодефицита.

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