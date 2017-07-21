«Простая инструкция»: как вести себя в грозу

По данным ЦБР (2017.07.21)
Выпуск новостей за 21.07.2017 (52.33)
Грозы часто бывают причиной лесных пожаров. А что делать человеку, если он оказался в эпицентре стихии? Как вести себя, когда гроза уже началась?
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРОЗАХ:
- По возможности отключите электрические приборы от сети и не пользуйтесь телефоном. От антенн нужно держаться подальше
- Если всё же вы оказались на улице - ни в коем случае не прячьтесь под деревьями. Ведь чем выше дерево, тем больше вероятность попадания в него молнии. Постарайтесь найти укрытие. Это может быть жилое здание или магазин
- Больше всего гроза опасна в поле. Если рядом нет подходящего укрытия, постарайтесь найти низину. Там нужно сесть на корточки, обхватив голову руками
- Возвышенностей тоже стоит избегать. Не менее опасно находиться в открытых и незащищённых местах, возле водоёмов. О купании и рыбалке во время грозы лучше забыть
- Если непогода застала вас в дороге, переждите её в автомобиле. Специалисты не рекомендуют продолжать движение. Машину лучше припарковать как можно дальше от ветхих и слабоукреплённых строений, деревьев и линий электропередач
- Помните! Быстрое движение "притягивает" молнию. Так что если вы передвигаетесь на велосипеде или мотоцикле - остановитесь и переждите грозу в безопасном месте
Если чрезвычайная ситуация всё же возникла, срочно звоните спасателям по телефону 101.