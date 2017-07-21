Автор: Альфия Еремеева

«Простая инструкция»: как вести себя в грозу

Опубликовано: 21.07.2017 14:11

Грозы часто бывают причиной лесных пожаров. А что делать человеку, если он оказался в эпицентре стихии? Как вести себя, когда гроза уже началась?

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРОЗАХ:

- По возможности отключите электрические приборы от сети и не пользуйтесь телефоном. От антенн нужно держаться подальше

- Если всё же вы оказались на улице - ни в коем случае не прячьтесь под деревьями. Ведь чем выше дерево, тем больше вероятность попадания в него молнии. Постарайтесь найти укрытие. Это может быть жилое здание или магазин

- Больше всего гроза опасна в поле. Если рядом нет подходящего укрытия, постарайтесь найти низину. Там нужно сесть на корточки, обхватив голову руками

- Возвышенностей тоже стоит избегать. Не менее опасно находиться в открытых и незащищённых местах, возле водоёмов. О купании и рыбалке во время грозы лучше забыть

- Если непогода застала вас в дороге, переждите её в автомобиле. Специалисты не рекомендуют продолжать движение. Машину лучше припарковать как можно дальше от ветхих и слабоукреплённых строений, деревьев и линий электропередач

- Помните! Быстрое движение "притягивает" молнию. Так что если вы передвигаетесь на велосипеде или мотоцикле - остановитесь и переждите грозу в безопасном месте

Если чрезвычайная ситуация всё же возникла, срочно звоните спасателям по телефону 101.

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