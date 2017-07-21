Автор: Альфия Еремеева

Грозы и ливни обещают синоптики на выходные в Приангарье

Опубликовано: 21.07.2017 14:07

Грозы каждый день. Такая погода пришла в наш регион. Вот и сегодня по области синоптики прогнозируют ливни, грозы и даже град. Поднимется сильный ветер до 20 метров в секунду. Так, обвал камней из-за ливней произошел на станции Шарыжалгай. В целях безопасности отменили выезд экскурсионного поезда «Иркутск-Пассажирский — Байкал». Также приостановили движение пригородной электрички «Байкал – Слюдянка».

Всех пассажиров отправили на катере в Култук, далее на автобусе, сообщают в пресс-службе ВСЖД. Сейчас движение поездов по Кругобайкальской железной дороге восстановлено. А в Слюдянке накануне прошел крупный град. И сегодня по области синоптики вновь прогнозируют ливни, грозы и град. Поднимется сильный ветер до 20 метров в секунду. И такой прогноз на все выходные. Иркутский гидрометеоцентр сообщает: на севере ощутимо похолодает. Температура ночью может опуститься до нуля градусов. Между тем, 21 и 23 июля местами ожидают высокую и чрезвычайную пожароопасность в лесах.

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