Автор: Внеш. корр.

Карьера после 40 лет: как ее строить и оставаться востребованным?

Опубликовано: 21.07.2017 13:13

Многие работодатели сохраняют убеждение, что кандидаты после 40 лет в силу профессиональной сформированности сложнее адаптируются к новым условиям работы, медленнее осваивают новые технологии и труднее вливаются в коллектив. В результате этого стереотипа на рынке труда действует негласный возрастной ценз. Поэтому зрелые соискатели испытывают трудности при поиске работы: даже если профессиональные качества кандидата практически безупречны, работодатель в большинстве случаев предпочтет молодого специалиста.

HR-эксперты отчасти опровергают этот стереотип и утверждают, что в последние годы лояльность к кандидатам после 40 лет заметно повысилась. Это связано с дисбалансом на рынке труда и нехваткой профессионалов в некоторых отраслях. Кроме того, современные соискатели этой возрастной категории активнее следят за тенденциями и не отказываются от совершенствования своих знаний и навыков. По словам кадровых специалистов, прием на работу кандидатов с внушительным опытом работы имеет массу преимуществ. Так, большинство из них умеет принимать грамотные решения даже в стрессовых условиях, создавать действенные стратегии и налаживать эффективные коммуникации.HR-эксперты отчасти опровергают этот стереотип и утверждают, что в последние годы лояльность к кандидатам после 40 лет заметно повысилась. Это связано с дисбалансом на рынке труда и нехваткой профессионалов в некоторых отраслях. Кроме того, современные соискатели этой возрастной категории активнее следят за тенденциями и не отказываются от совершенствования своих знаний и навыков. По словам кадровых специалистов, прием на работу кандидатов с внушительным опытом работы имеет массу преимуществ. Так, большинство из них умеет принимать грамотные решения даже в стрессовых условиях, создавать действенные стратегии и налаживать эффективные коммуникации.Востребованные вакансии в ИркутскеИз-за непростой экономической ситуации, влекущей за собой сокращения и конкуренцию на рынке труда, многие специалисты вынуждены менять квалификацию. Обусловлена такая необходимость и глобальными переменами – некоторые профессии утратили востребованность. Кроме того, есть ряд «льготных» профессий, представители которых имеют право на досрочную пенсию. Такое право имеют работающие в тяжелых условиях труда люди: на лесозаготовках, на воздушных судах, при работе с радиоактивными элементами, в экспедиционных составах и т.д.По данным биржи труда и кадровых агентств, наиболее востребованными вакансиями среди соискателей возрастом 40 и более лет являются: заместитель руководителя; старший инженер; водитель на легковой автомобиль; технический директор; заведующий; юрист; психолог; бухгалтер; руководитель отдела; ведущий специалист.По количеству актуальных предложений лидируют такие отрасли: IT и программирование, реклама, производство, активные продажи и торговля. Работу кандидатам после 40 лет в Иркутске предлагают в основном в сферах торговли и продаж, IT, производства. В городе открыто около 30 предложений для кандидатов с соответствующим опытом, позволяющих занять руководящую должность. Например, позицию коммерческого директора, генерального директора крупного медиахолдинга. Также можно устроиться поваром, продавцом, консультантом, кассиром, водителем на предприятие, охранником, электриком, менеджером по продажам.Как оставаться востребованным специалистом в любом возрасте?Чтобы оставаться востребованным – как в случае продолжения карьеры, так и после смены квалификации – HR-специалисты рекомендуют постоянно заниматься саморазвитием: повышать компьютерную грамотность, развивать кругозор и не пренебрегать дополнительным образованием. Как вариант – курсы, тренинги, вебинары. Кроме того, следует регулярно читать современную развивающую литературу, блоги, и постоянно следить за рынком труда. Например, посредством базы вакансий Trud.com можно изучать требования, которые предъявляются к соискателям, и следить за уровнем заработной платы.