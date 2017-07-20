Автор: Анастасия Байдракова

«Мы – сибирской породы»: Слюдянский район

Опубликовано: 20.07.2017 18:12

Край горных вершин, лесов и кристально чистой воды. Земля с глубокой историей, красота которой соперничает с богатствами ее недр. Наша программа продолжает проект "Мы - сибирской породы". К 80-летию Иркутской области мы рассказываем о разных территориях.

Слюдянский район. Расположен на юге Иркутской области, на границе с Республикой Бурятией. Население - 39 тысяч человек. Все территория имеет резко гористый рельеф и покрыта хвойными лесами. В горах открыты месторождения полезных ископаемых, в том числе лазурита и мрамора.

В горах над Слюдянкой, видная издалека, взгляд привлекает белая россыпь камней. Как будто кто-то просыпал сахар на зеленую скатерть гор. Это карьер "Перевал". Мрамор здесь добывают уже 60 лет. Предприятие можно смело назвать градообразующим. Это самая крупная промышленная отрасль в районе. Основная продукция - цементное сырьё. Камень дробят в несколько этапов. Одна обрабатывающая фабрика в горах, другая - внизу, почти в городе. Из слюдянского мрамора строят дома по всей Иркутской области. И запасов еще на 100 лет вперед. Еще здесь производят щебень. Раньше с ним делали асфальт - покрытие получалось очень прочное, старые дороги и сейчас служат на карьере, несмотря на многотонную технику, которая ездит каждый день. После изменения ГОСТа слюдянский щебень используют как декоративный. Камень так и сияет на солнце. Востребован продукт в разных регионах - и в Москве, и на Дальнем Востоке. «Почему и ценится именно наш щебень - это цвет. Хотя в ГОСТе там не указано, что цвет должен быть какой-либо, там другие параметры: кубовитость, лещадность. Но наш тем и ценен, что он белый. Поэтому есть спрос», - рассказывает Валерий Каштанюк, директор по горным работам карьера "Перевал" .

Необыкновенной красоты камень в начале ХХ века использовали для постройки вокзала на станции Слюдянка. Транссиб тогда только прокладывали, но на южной оконечности Байкала уже планировали устроить депо и большой поселок при нем. Проект вокзала был специально разработан итальянским зодчим. Это уникальное здание, памятник архитектуры - единственный в мире вокзал, полностью построенный из белого и розового мрамора. По легенде, уже когда вокзал был построен, инспектировать железную дорогу приехал сам император. Он спустился с высокого крыльца, обозрел раскинувшийся перед ним вид и повелел построить на этом месте храм. Что и сделали несколько лет спустя.

Храм в Слюдянке - тоже здание историческое. И тоже железнодорожное. Оно построено из дерева по проекту немецкого архитектора. Такие церкви в стиле псевдорусский модерн строили на крупных станциях. Освятили храм в 1916-м в честь Святителя Николая, покровителя путешественников и моряков. Но вскоре, как и все церкви в стране, закрыли. Впрочем, судьба была благосклонна: в 47 году в храме вновь начали проводить службы. «Храм для города имеет очень большое значение. Оно может не проявляться так, как продуктивно может проявляться работа котельной, торгового центра или предприятия, но эта роль очень важная, эта роль объединяющая», - делится Олег Ушаков, протоиерей Свято-Никольского храма.

А три года назад в храме произошло чудо: явилась икона Казанской божьей матери. «По лику Владимирской Божьей матери пошли полосы. Мы подумали, что нужно протереть стекло. Но полосы шли как раз по лику Богородицы. Поэтому нам пришлось открыть киот. Она создана на холсте. Поэтому мы стали осторожно снимать холст с деревянной доски, и батюшка - он художник - обратил внимание, что с доски вместе со шпаклевкой отходит и краска», - говорит Елена Чукмасова, учитель воскресной школы при Свято-Никольском храме . На доске обнаружили икону середины 19 века - старше, чем сам храм. Случилось это за неделю до праздника - явления иконы Казанской божьей матери во граде Казани.

Строительство железной дороги в начале ХХ века, конечно, оживило развитие территории. Но первому поселению на этом месте уже 370 лет. В 1647 году Иван Похабов основал Култукский острог. Долгое время он был форпостом русских на юге Байкала. Слово Култук тюркского происхождения и обозначает "угол, тупик". А вот Слюдянка обязана именем залежам слюды. В Слюдянке и сейчас легко можно найти слюду - она буквально валяется под ногами. Добывать этот материал здесь начали еще в 18 веке. Когда-то он очень ценился. Стекла были дорогими, а вот слюдяные окошки можно было вставить более легко. В то время слюда тоже была недешевым материалом. Пуд слюды стоил от 15 до 150 рублей. В то время как дойную корову можно было купить за 4 рубля.

А в 18-19 веках по территории Слюдянского района проходил Великий чайный путь. Караваны из Азии направлялись в Европу. Поток товаров был огромный. Торговый оборот уступал лишь Великому шелковому пути. Сегодня чайный путь - новый туристический бренд региона. Туристическую тропу "Чайный путь" начали делать этим летом. Она должна соединиться с уже существующей тропой на Пик Черского. Технология строительства серьезная - определенная ширина, скос, все валуны убирают в сторону. «Дать возможность, с одной стороны, туристам путешествовать по безопасным, интересным, живописным тропам, а тем, кто участвует в строительстве - им возможность проверить себя, бросить себе вызов и личностно вырасти через жизнь ради других. Потому что этой тропой они, может, в жизни никогда не будут пользоваться потом», - рассказывает Александр Тимофеев, руководитель 2-ой смены Байкальского проекта .

Работают на строительстве волонтеры, в том числе из других стран. Для них это настоящее приключение. «Мы приехали с целью лидерского тренинга. Байкал - особое, знаменитое место, здесь очень много любви в природе. Мы хотим наполниться этой любовью через общение с природой и потренироваться как будущие лидеры», - говорит Ким Чо Хи, волонтер, Республика Корея.

Горы зовут всех, ведь эмоции, которые испытываешь на высоте, неповторимы."Весь мир на ладони, ты счастлив и нем" - именно так чувствует себя путешественник, который поднимается в горы, выходя из Слюдянки. Тропа на Пик Черского - это самое популярное туристическое направление в этом районе.

Туристическую отрасль в Слюдянском районе развивают активно. Клубничный фестиваль в Байкальске собирает гостей со всего Прибайкалья. А зимой любителей активного отдыха ждет горнолыжный комплекс на горе Соболиной. Привлекает туристов и памятник инженерного искусства в 100 километров длиной - кругобайкальская железная дорога. А на юг от Култука начинается Тункинская долина, и снова горы - отроги Саян. Но главная ценность, ради которой не жалко проехать тысячи километров - сам Байкал. Голубая гладь чистейшей воды, свежий воздух с запахом сосен. В Слюдянскую землю влюбляются сразу. И часто, приехав ненадолго, остаются навсегда.