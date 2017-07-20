Автор: Виктория Малая

На заливе Якоби в Иркутске продолжаются работы по масштабной реконструкции пляжа

Опубликовано: 20.07.2017 18:05

Уже сейчас территорию оградили от автотранспорта. По периметру установили столбики и шлагбаумы. Заасфальтировали первую парковку, за ней последуют остальные. Также в этом году планируют обустроить дорожку вдоль пляжа для пешеходов и велотранспорта. Ее протяженность составит один километр.

Обустроят лавочки и урны. На эти работы потратят пятнадцать миллионов рублей. Но самое главное - это безопасность людей. В выходные проходимость пляжа составляет около двух тысяч человек в день. Не допустить ЧП - задача номер один. «Это спасатели, лодки, вышки, спасательные круги, все это у нас есть. Сейчас готовимся к монтажу систему видеонаблюдения. Охранное агентство работает. Самое главное - это обеспечить безопасность. Полную безопасность людей, отдыхающих на этой территории», - говорит Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г. Иркутска .

Планы на реконструкцию пляжа грандиозные. Впоследствии здесь хотят обустроить большую зону для активного отдыха. Это спортивные площадки, аквапарк, пункт проката велосипедов, гироскутеров, зона для детских развлечений. На прибрежной территории будет белый речной песок. Кроме того, отдохнуть на Якоби можно будет не только летом, но и зимой. В этом году там обязательно установят ледовый городок, зальют каток и проложат лыжню.

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