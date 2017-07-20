виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+16
Пт
утро
+17/+19
Пт
день
+22/+24
Пт
вечер
+19/+21

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.2418
Евро/Рубль:
  68.2762

По данным ЦБР (2017.07.20)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 20.07.2017 (30.82)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

На заливе Якоби в Иркутске продолжаются работы по масштабной реконструкции пляжа

Опубликовано: 20.07.2017 18:05

Изображение Уже сейчас территорию оградили от автотранспорта. По периметру установили столбики и шлагбаумы. Заасфальтировали первую парковку, за ней последуют остальные. Также в этом году планируют обустроить дорожку вдоль пляжа для пешеходов и велотранспорта. Ее протяженность составит один километр.

Обустроят лавочки и урны. На эти работы потратят пятнадцать миллионов рублей. Но самое главное - это безопасность людей. В выходные проходимость пляжа составляет около двух тысяч человек в день. Не допустить ЧП - задача номер один. «Это спасатели, лодки, вышки, спасательные круги, все это у нас есть. Сейчас готовимся к монтажу систему видеонаблюдения. Охранное агентство работает. Самое главное - это обеспечить безопасность. Полную безопасность людей, отдыхающих на этой территории», - говорит Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г. Иркутска .

Планы на реконструкцию пляжа грандиозные. Впоследствии здесь хотят обустроить большую зону для активного отдыха. Это спортивные площадки, аквапарк, пункт проката велосипедов, гироскутеров, зона для детских развлечений. На прибрежной территории будет белый речной песок. Кроме того, отдохнуть на Якоби можно будет не только летом, но и зимой. В этом году там обязательно установят ледовый городок, зальют каток и проложат лыжню.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6960430145264 Sec.