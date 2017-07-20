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Автор:
Анастасия Байдракова

Россияне умирают чаще, чем рождаются

Опубликовано: 20.07.2017 17:49

Изображение Естественная убыль населения в стране выросла в три раза по сравнению с прошлым годом. За пять месяцев 2017-го родилось меньше 700 тысяч, а скончались почти 800 тысяч человек. В некоторых регионах число умерших превысило число родившихся в полтора и даже два раза. Правда, потери частично компенсировали мигранты. Они покрыли 72 процента убыли. В основном в Россию едут граждане Белоруссии, Туркмении, Таджикистана, а из дальнего зарубежья - Индии, Сирии, а также Вьетнама.

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