Автор: Клим Куликов

Сотрудник полиции, пострадавший при задержании пьяного водителя в Ангарске, пришел в себя после одиннадцатидневной комы

Опубликовано: 20.07.2017 16:19

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Но состояние полицейского оценивается как тяжелое. Напомним, 9 июля на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске водитель Toyota Mark-II, при попытке скрыться от преследования полиции, сбил сотрудника ППС и врезался в служебный автомобиль. От удара машина сотрудников полиции опрокинулась. По результатам экспертизы следователями установлено, что водитель иномарки находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.

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