Автор: Альфия Еремеева

Деревянные дома в центре Иркутска изменят свой облик

Опубликовано: 20.07.2017 16:17

Только для такого преображения не понадобится капитальный ремонт. Нужно всего лишь привести в порядок фасад - отмыть его от грязи и кое-где заново покрасить. Пример такой работы уже есть - это дом с голубыми ставнями на улице Красноармейской. Прежний вид ему вернули всего за несколько дней.

Он снова привлекает внимание прохожих и напоминает об Иркутске 19 века. Вот только большого ремонта здесь не было много лет. Каждое десятилетие оставило отпечаток на доме-памятнике. Вдобавок, в 1999 году случился пожар. Но благодаря генеральной уборке дом как будто посвежел. Кричащих вывесок больше нет. А все окна покрашены в один цвет. «Сейчас толпами ходят иностранцы. Вчера я смотрела - целый отряд выстроился и фотографирует. Конечно, красиво. Ребята сделали на совесть. Дом сам по себе конечно крепкий. Сейчас начали проваливаться балки. Но никогда его не красили. В 2000 году покрасили после пожара и все», - рассказывает Наталья Томских, жительница дома на ул. Красноармейской.

Этот объект, как и другие деревянные дома в округе, часть "Иркутских кварталов" - проекта комплексного развития центральной части города. За состояние зданий отвечают собственники. Но там, где они не могут справиться, на помощь приходят волонтёры. 5 и 6 августа горожан приглашают на акцию по очистке фасадов "Иркутских кварталов". Нужно будет покрасить рамы и ставни, починить забор. Большой командой за два дня вполне можно привести деревянные дома в порядок. «Никто конечно не отменяет большого проекта "Иркутские кварталы", когда идут стройки новые. И сейчас уже 13 объектов строится. В прошлом году мы 5 объектов уже сдали готовые. Мы не подменяем этой акцией строительство Иркутских кварталов. Мы просто хотим те дома, которые остаются, привести в божеский вид», - говорит Сергей Маяренков, директор АНО "Иркутские кварталы".

И конечно, такая работа никак не отменяет капитального ремонта. Многие дома уже считаются аварийными или близки к такому состоянию. Но после уборки они смогут простоять в приличном виде чуть дольше.