виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+16
Пт
утро
+17/+19
Пт
день
+22/+24
Пт
вечер
+19/+21

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.2418
Евро/Рубль:
  68.2762

По данным ЦБР (2017.07.20)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 20.07.2017 (30.82)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

Деревянные дома в центре Иркутска изменят свой облик

Опубликовано: 20.07.2017 16:17

Изображение Только для такого преображения не понадобится капитальный ремонт. Нужно всего лишь привести в порядок фасад - отмыть его от грязи и кое-где заново покрасить. Пример такой работы уже есть - это дом с голубыми ставнями на улице Красноармейской. Прежний вид ему вернули всего за несколько дней.

Он снова привлекает внимание прохожих и напоминает об Иркутске 19 века. Вот только большого ремонта здесь не было много лет. Каждое десятилетие оставило отпечаток на доме-памятнике. Вдобавок, в 1999 году случился пожар. Но благодаря генеральной уборке дом как будто посвежел. Кричащих вывесок больше нет. А все окна покрашены в один цвет. «Сейчас толпами ходят иностранцы. Вчера я смотрела - целый отряд выстроился и фотографирует. Конечно, красиво. Ребята сделали на совесть.  Дом сам по себе конечно крепкий. Сейчас начали проваливаться балки. Но никогда его не красили. В 2000 году покрасили после пожара и все», - рассказывает Наталья Томских, жительница дома на ул. Красноармейской.

Этот объект, как и другие деревянные дома в округе, часть "Иркутских кварталов" - проекта комплексного развития центральной части города. За состояние зданий отвечают собственники. Но там, где они не могут справиться, на помощь приходят волонтёры. 5 и 6 августа горожан приглашают на акцию по очистке фасадов "Иркутских кварталов". Нужно будет покрасить рамы и ставни, починить забор. Большой командой за два дня вполне можно привести деревянные дома в порядок. «Никто конечно не отменяет большого проекта "Иркутские кварталы", когда идут стройки новые. И сейчас уже 13 объектов строится. В прошлом году мы 5 объектов уже сдали готовые. Мы не подменяем этой акцией строительство Иркутских кварталов. Мы просто хотим те дома, которые остаются, привести в божеский вид», - говорит Сергей Маяренков, директор АНО "Иркутские кварталы".

И конечно, такая работа никак не отменяет капитального ремонта. Многие дома уже считаются аварийными или близки к такому состоянию. Но после уборки они смогут простоять в приличном виде чуть дольше.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5759630203247 Sec.