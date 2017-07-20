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Автор:
Маргарита Кислицына

Россия - одна из худших в мире стран для пенсионеров

Опубликовано: 20.07.2017 15:54

В Глобальном пенсионном индексе крупной инвесткомпании наша страна заняла 40-е место из 43 возможных. Хуже пожилым людям живется только в Бразилии, Греции и Индии. Также близки к аутсайдерам Турция, Китай и Мексика.

В пятерку лучших стран для жизни пенсионеров вошли Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Об этом сообщает РБК. На какое место по уровню пенсии готовы поставить Россию иркутяне?

- На последнем среди развитых стран, не считая Африки. Потому что сами пенсионеры.

- На третьем снизу. Не знаю.

- На первом.- Лучше всего пенсии у нас?- Конечно.

- На последнем. - Почему?- Я еще пенсию не получаю.

- На хорошем. Я только что с Листвянки, себе рыбы набрал. Там довольно много наших пенсионеров, которые могут позволить себе рыбу нашу.

- Ну, я думаю, в первых пятидесяти. - Это хороший показатель? - Ну, относительно неплохой.

- Ну, на каком месте-то я не знаю, но маловато. Побольше бы.

- На низком уровне, я считаю. Потому что прожиточный минимум какой у нас? Вот лично я - пенсионерка. И, понимаете мне не хватает.

- Наверное, на последнем. - А почему? - Ну, посмотрите, как у нас пенсионеры живут.

- Где-то может быть, на десятом. Так что далеко еще до нормальной жизни.



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