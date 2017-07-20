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Автор:
Альфия Еремеева

Дороги вокруг сквера имени Кирова ремонтируют

Опубликовано: 20.07.2017 15:30

Изображение 13 лет без большого ремонта. Дорожные работы начались в самом центре Иркутска - вокруг сквера Кирова. Там заменят 28,5 тысяч квадратных метров покрытия. Чтобы не мешать интенсивному движению и отдыху горожан, весь ремонт проходит в тёмное время суток.

Дорожная техника вливается в общий поток машин в девять часов вечера. С этого времени на сквере Кирова начинается ремонт. Он стартовал ещё 15 июля. Два дня назад приступили к фрезерованию. Уже сняли семь тысяч квадратных метров покрытия. Да так, что под слоем асфальта обнаружили булыжную мостовую - привет из прошлых веков.

Сквер Кирова стал одним из 25-ти объектов в Иркутске, где запланирован ремонт. Одну из центральных дорог в городе удалось включить в список только в этом году. Комплексные работы здесь проводили аж в 2004 году. После только заделывали ямы. «Состояние нашей центральной площади уже требовало того, чтобы мы обратили на неё внимание. В прошлом году у нас были другие планы. Не нашлось возможности и средств на то, чтобы включить в ремонт эту площадь. В этом году мы запланировали. Я думаю, это будет правильно и своевременно» - говорит Дмитрий Бердников,  мэр г. Иркутска.

Кстати, ремонт дороги контролирует не только администрация Иркутска и специальные службы, но и общественники. А работы предстоит много. Ведь в самом центре Иркутска не только заменят покрытие и приведут в порядок тротуар. Сквер Кирова сделают доступнее для колясочников и слабовидящих. Для этого заменят 30 пандусов и оборудуют их тактильной плиткой. А для безопасности пешеходов установят металлические ограждения. «Здесь есть свои сложности. Потому что здесь очень напряженный трафик. Очень большая проходимость машин. Здесь мы осуществляем работу только в ночное время. Потому что днем будут пробки и будет невозможно», - рассказывает Михаил Чайковский, директор МУП "Иркутскавтодор".

Ремонт на сквере Кирова дал старт второму этапу дорожных работ в Иркутске. Шесть объектов в городе уже готовы. Этот участок планируют привести в порядок за месяц. Так что до 15 августа тем, кто отправляется в центр Иркутска вечером, нужно помнить о дорожных работах.

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