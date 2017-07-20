Автор: Виктория Малая

Светлана Семенова считает дискриминацией отказать ребенку в посещении лагеря «Артек»

Опубликовано: 20.07.2017 15:06

Отказ ребенку в посещении "Артека" - это дискриминация. Так считает уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова. Напомним, девочку из Приангарья не пустили во всемирно известную здравницу по причине сахарного диабета.

Путевку школьнице выделили бесплатно за достижения в учебе. Известно, что сахарный диабет отсутствует в общем перечне противопоказаний для отдыха в детских лагерях. Просьбу обратить внимание на ситуацию уже направили в Министерство образования России. Также готовят аналогичное письмо заместителю председателя правительства страны по социальным вопросам Ольге Голодец. «Конечно, мы должны говорить о создании условий для отдыха таких детей. Наравне с другими детьми. Тем более, что девочка ничем не отличается, ребенок также учится в образовательном учреждении. Она в принципе ничем не ограничена и ведет нормальный образ жизни. Мы считаем, что с сахарным диабетом в стадии компенсации, когда человек чувствует себя нормально и может контролировать все эти вопросы, безусловно в соответствующим медицинским наблюдением, это возможно», - говорит Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области .

Но пока отказал один лагерь, принял другой. Ситуация для девочки из Усть-Кута Елизаветы Седуновой разрешилась положительно. В сентябре она посетит президентский образовательный центр "Сириус". Там готовы принять ребенка с сахарным диабетом.

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