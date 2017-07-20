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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 20.07.2017 14:18

Изображение Сегодня была объявлена домашняя арена на кубковый матч иркутского "Зенита", а любители триатлона продолжают регистрироваться на предстоящие крупные соревнования.

В начале сентября в Иркутске по традиции стартует турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова. К участию допускают любительские команды спортивных клубов, производственных коллективов, высших и средних учебных заведений и других организаций. Турнир проводят по правилам мини-футбола: два тайма по 15 минут. Предварительные игры в подгруппах будут проходить два дня. В финальную часть выходят по два лучших коллектива, которые по системе плей-офф продолжат борьбу. Первые игры пройдут первого сентября.

Стало известно место проведения матча 1/64 финала кубка России по футболу, где иркутский "Зенит" будет принимать "Читу". Игра состоится первого августа на стадионе "Зенит" во втором Иркутске. Время начала матча —  18.00 часов. А стартовые матчи иркутяне проведут на выезде. 6 и 9 августа "Зенит"  сыграет в Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске со «Сменой» и «Сахалином» соответственно. Первый домашний матч первенства на своем поле «Зенит» проведет 27 августа, когда сыграет с омским «Иртышом».

На участие в седьмом чемпионате и первенстве Иркутской области «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2017» подали заявки уже 222 человека. Регистрацию на сегодняшний день прошли 175 человек. Наибольшее количество зарегистрированных из Иркутска и Ангарска. Команда Красноярского края составляет 11 человек, три человека из Улан-Удэ и один спортсмен из Москвы.

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