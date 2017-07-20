Автор: Маргарита Кислицына

Международный проект «Велоночь» пройдет в Иркутске 22 июля

Опубликовано: 20.07.2017 14:15

Велоэкскурс в историю Иркутска. Столица Приангарья впервые готовится провести международный проект «Велоночь». Путешествие по вечернему городу на велосипедах состоится 22 июля. И, как ожидают организаторы, продлится два с половиной часа.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Velonotte.com. А еще взять с собой телефон с функцией радио и наушники. Чтобы во время остановок у знаковых мест, узнавать все больше интересных фактов о своем городе. Рассказы будут звучать по радио в исполнении известных ученых, историков и профессоров из Москвы, Милана и Вероны. Также можно будет услышать интересную музыку. Саундтрек специально подготовит группа Sweet underground под управлением культуролога Константина Дудакова-Кашуро. Героями первой сибирской велоночи станут пламенные инноваторы разных времен, влюбленные в Иркутск: архитекторы Владимир Павлов и Борис Кербель, генерал-губернатор Николай Муравьев-Амурский и купец-путешественник Федор Щербаков. «Цель этого проекта - активизировать ощущения истории у молодежи. Адресат этого проекта, конечно же, как из велосипеда, это молодая аудитория. И наша задача - дать людям ощущения жизни в историческом пространстве», - говорит Сергей Никитин, историк-урбанист, г.Москва.

Начнется велопрогулка в восемь часов вечера на бульваре Гагарина рядом со сквером Космонавтов. За десять лет существования проекта в таких экскурсиях уже приняли участие почти сто тысяч человек по всему миру. География международной акции включает Лондон, Рим, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Стамбул, Москву и Казань. После Иркутска велоночь также пройдет в Красноярске и Ереване.

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