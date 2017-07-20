Автор: Марина Беклемишева

Суд не принял иск иркутянина о сносе памятника Колчаку

Опубликовано: 20.07.2017 14:15

Кому же он мешает, он же - памятник! Кировский районный суд Иркутска не принял иск адвоката Олега Фёдорова с требованием снести монумент, посвящённый Александру Колчаку и все памятные знаки, связанные с именем адмирала. Сам Олег Фёдоров своё требование объясняет так: Колчак - нереабилитированный военный преступник. Цитата: "обладая реальной властью в Сибири, он своими действиями не препятствовал, а способствовал массовому террору в отношении мирного населения".В суде решили, что памятник не затрагивает права, свободы и законные интересы истца.

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