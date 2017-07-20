Бывшему руководителю бассейна «Спартак» продлили арест до января следующего года

По данным ЦБР (2017.07.20)
Выпуск новостей за 20.07.2017 (30.82)
Эдуард Рукосуев, подозреваемый в серии эпизодов действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сейчас находится под стражей. Накануне Ленинский районный суд Иркутска продлил содержание его под арестом. Известно, что подозреваемый в педофилии вступал в близость со своими воспитанниками не только в Иркутске, но и в других городах, куда спортивные группы выезжали на соревнования. Свои похождения Эдуард Рукосуев снимал на видео. Эти материалы тоже рассмотрят в суде.