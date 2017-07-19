Автор: Татьяна Алексеева

Обучение в вузах подорожало

Опубликовано: 19.07.2017 18:51

Далеко не каждому по карману. Обучение в высшем учебном заведении в 2017 году может пробить в семейном бюджете не брешь, а огромную дыру. Дороже всего стоит обучение в Иркутском государственном медицинском университете на специальности «Медицинская биохимия» – чуть больше 190-та тысяч рублей за два семестра.

Самая низкая стоимость обучения – в Иркутском государственном аграрном университете. На некоторых специальностях учиться можно за 50 тысяч рублей в год. Примерно в 140 тысяч обойдется год в стенах Байкальского государственного университета. В Иркутском государственном университете самая высокая стоимость обучения на Сибирско-Американском факультете менеджмента и в Юридическом институте - почти 130 тысяч. В зависимости от набранных баллов по ЕГЭ, стоимость обучения может уменьшиться.

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