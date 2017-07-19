Автор: Альфия Еремеева

Дороги в Иркутске заканчивают приводить в порядок

Опубликовано: 19.07.2017 18:48

Долгожданное завершение ремонта. Так, участки на улицах Вампилова и Маяковского планируют сдать к концу июля. А до пятого августа подрядчик намерен выполнить все работы на улице Лермонтова. Всё объекты проверили эксперты.

Лучший способ узнать хорошо ли сделали дорогу - отправить покрытие в лабораторию. Для этого из уже готового полотна вырезают небольшую часть. Проверяют асфальт независимые эксперты. Они-то и оценят, есть ли в образце нужное сцепление между слоями и сколько там битума. «Толщину, также уплотнение, водонасыщение - всё будем проверять. Также мы осуществили проверку толщины и длины линии горизонтальной разметки, качество бордюров», - говорит Сергей Ярёменко, начальник отдела контроля качества работ ФКУ УПРДОР "Прибайкалье".

Точно такая же проверка запланирована на всех объектах дорожного строительства. Это обязательная процедура. Если в лаборатории установят, что образец не соответствует нормативам, на участке возьмут дополнительные пробы. Если и они окажутся некачественными, то подрядчик обязан всё переделать. Только после этого ему заплатят за работу. В этом году 25 объектов в Иркутске попали в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". В общем, это 27 километров. В порядок приводят не только проезжую часть, но и пешеходную зону. Например, на этом участке улицы Маяковского теперь есть удобный карман для остановки транспорта. А ещё обустроили тротуар. Раньше здесь была лишь небольшая тропинка между деревьями. На весь ремонт в областном центре выделили больше шестисот миллионов рублей. Это деньги из бюджетов разных уровней. Работы контролируют на каждом этапе. Вот и сегодня прошла плановая проверка министерства строительства и дорожного хозяйства региона. «Первое, на что нужно обращать внимание, культура производства. Наличие знаков, наличие информативности для людей, которые проезжают, которые проходят вдоль дороги. Второе - на качество выполнения работ. Третье - это на охват работ. Всё ли выполняется или только одна часть какая-то выполнена, а вторая стоит в плохом состоянии и соответственно в целом объект не производит хорошего впечатления», - рассказывает Евгений Липатов, замминистра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Серьёзных замечаний к подрядчику нет. Есть только небольшие недочеты. Которые нужно исправить в ближайшее время, до официальной приёмки.