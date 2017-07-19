Автор: Марина Беклемишева

Экскурсионная велоночь пройдет 22 июля в Иркутске

Опубликовано: 19.07.2017 18:26

Вечернее путешествие в историю Иркутска. В этом году велоночь впервые будет экскурсионной. Она состоится в субботу, 22 июля. И посвятят массовую гонку 300-летию Крестовоздвиженской церкви и 80-летию переезда в Иркутск Леонида Гайдая. По пути участников ждут остановки и лекции о достопримечательностях города на Ангаре. Голоса экскурсоводов будут звучать в радиоэфире, поэтому каждому велолюбителю нужно взять с собой телефон с функцией "радио" и наушники. Ночной заезд пройдёт также под аккомпанемент песен из фильмов Леонида Гайдая. Общая протяжённость маршрута 6 километров. Завершится заезд в полночь. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте www.velonotte.com. Сбор велолюбителей в 19 часов в сквере Кирова. Старт гонки - в 8 вечера.

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