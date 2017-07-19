Автор: Внеш. корр.

Сурикаты поселились в детском контактном зоопарке

Опубликовано: 19.07.2017 18:10

Любопытные, суетливые и абсолютно бесстрашные. В детском контактном зоопарке появились новые обитатели. Двух африканских сурикатов привезли в начале лета из красноярского зоопарка. Там уже большая семья таких животных.

Малыши в новом жилище освоились. Но прикасаться к ним нельзя. Несмотря на их милый вид, эти животные - хищники. «Есть у нас мальчик 6 месяцев и есть девочка. Они отличаются. У мальчика видно, что у него головка побольше, он покрупнее. Девочка более любопытная, живая. Сурикаты - это хищники, африканские хищники. Они живут в саванне и кушают змей, яйца воруют. Мелких грызунов кушают, насекомых. Уход за ними : нужно сухой воздух, подстилка правильная. И домик, вот, как у нас с несколькими выходами, чтоб было максимально приближено к их природной среде», - говорит Анна Молчанова, экскурсовод .

Имена сурикатам придумают посетители. В зоопарке уже предполагают, что самым популярным именем для самца станет Тимон. Так звали героя известного диснеевского мультфильма. А в будущем у этой пары может появиться потомство. И тогда в зоопарке будет целая колония этих милых хищников.

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