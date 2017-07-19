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Автор:
Татьяна Алексеева

«Артек» не принял девочку с диагнозом «сахарный диабет»

Опубликовано: 19.07.2017 18:06

Изображение Диабет и «Артек» - несовместимы. Детский лагерь не принял девочку из Усть-Кута на отдых из-за сахарного диабета. 16-летняя Елизавета Седунова должна была получить бесплатную путевку во всемирно известную здравницу.

Она заполнила анкету на специальном сайте и прошла конкурс среди одаренных школьников. По баллам Лизу должны были принять в лагерь. Но представитель «Артека», узнав о диагнозе "сахарный диабет", заявил, что должен проконсультироваться  с региональным представителем. Через несколько минут девочка лишилась путевки. Вот что рассказал по телефону ее отец. «Перезвонили через нескольком инут и сказали: извините, мы не можем вашего ребенка принять. Через полчаса зашли на сайт, на сайте уже этой путевки нет. Все чисто», - рассказывает Андрей Седунов, отец Елизаветы Седуновой.

Отношение Артека к детям с нарушениями здоровья не испортило Лизе каникулы. Сейчас она с родителями отдыхает на Братском взморье, а в сентябре планирует поехать в президентский детский образовательный центр Сириус в Сочи, куда Елизавета тоже выиграла бесплатную путевку. В Сириусе, в отличие от Артека, нашлись нужные специалисты, готовые принять девочку с сахарным диабетом на отдых.

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